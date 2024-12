Canta David Bisbal su espíritu navideño

Por: Agencia Reforma

Diciembre 12, 2024 -

Con la intención de perdurar en el tiempo, David Bisbal lanzó "Todo es Posible en Navidad", un álbum navideño que fusiona sonidos clásicos con nuevas versiones de villancicos y temas inéditos, demostrando su versatilidad musical y su amor por las fiestas decembrinas.

En una conferencia de prensa, el español explicó que el disco incluye dos temas especialmente cercanos a su corazón.

"Hay dos temas que son más familiares y tienen más de rumba de mi tierra. Ahí está ´El Burrito Sabanero´ y ´Peces en el Río´ son canciones que he cantado desde niño", dijo el cantante, de 45 años, desde las instalaciones de Universal Music.

Con el acompañamiento de la Budapest Art Orchestra, y la producción y arreglos musicales del ganador del Grammy Cheche Alara, el disco rompe los márgenes de los géneros debido a su variedad estilística.

"Pese a ser un disco estándar, es un viaje por todo el continente latinoamericano y por todo el país. Es un homenaje a estas fiestas importantes y a todos los países que he visitado. Podría haber hecho un disco con sonidos modernos, pero la actualidad de hoy no será la misma que dentro de cinco años. "Es un lujo haber grabado este disco con el mariachi sinfónico. Obviamente tenía que darle la elegancia que le había dado el productor. Es cierto que hay pocos discos de navidad grabados en castellano", agregó Bisbal.

El álbum, que fue masterizado por Bernie Grundman, conocido por su trabajo en Thriller de Michael Jackson, incluye una mezcla de temas tradicionales y sorpresas, como una versión en español de la canción de Elvis Presley "Always on My Mind", titulada "Siempre te Recordaré", además de clásicos como "Blanca Navidad" y "Jingle Bell Rock".

A lo largo de su carrera, el intérprete ha mantenido un ritmo de vida acelerado, pero durante la temporada navideña se toma un merecido descanso para dedicarse a lo más importante: su familia.

El lanzamiento fue acompañado por un emotivo ballet junto a Santa Claus, que bailaron la canción "Todo es Posible en Navidad", tema que da título al disco y que promete seguir haciendo felices a los fanáticos durante muchas navidades por venir.