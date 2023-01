Van juntos por más premios

' El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, fue nominado en tres categorías de los premios BAFTA 2023, con su película "Pinocho" y en Mejor Película Animada, Mejor Diseño de Producción y Música Cinematográfica.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció este jueves las nominaciones a los premios BAFTA, donde los proyectos de Netflix tuvieron mayor número de nominaciones.

Entre esos filmes se encuentra "Pinocho, de Guillermo del Toro", "Blonde", "The Swimmers", "The Good Nurse" y "The Wonder", los cuales suman 21 nominaciones a filmes de la plataforma streaming.

Otras películas nominadas son "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo", "Los Espirítus de la Isla" y "The Whale".

La ceremonia de entrega de los premios BAFTA 2023 se llevará a cabo el próximo 19 de febrero y será transmitida a través de la señal de BBC.