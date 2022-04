No la deslumbra Hollywood

Como parte de un movimiento latino en Hollywood, que busca notoriedad en la meca del cine desde décadas pasadas, María Conchita Alonso declaró que, para su gusto, son pocos los que llegan a figurar a esos niveles dentro de la industria, pese a que son una mayoría en Estados Unidos.

Para la actriz y cantante, el poder latino es superior al que se ve reflejado en las premiaciones a lo mejor del cine.

"Porque podríamos estar más ahí (en las ceremonias) a la vista de todos", aseguró. "No son los suficientes para la cantidad de latinos que somos no sólo en Hollywood o en Estados Unidos, sino en todas partes".

Quizá por todo lo que estamos viviendo no me gusta viajar, algo que me fascinaba era estar montada en un avión y estar yendo de aquí para allá, y a todos lados, y lo único que no me gusta de esta próxima gira que haré con GranDiosas es ir a los aeropuertos, me da ansiedad". María Conchita Alonso, Actriz y cantante

A CANTAR

María Conchita, quien se unirá al show de las GranDiosas el 6 de mayo en la Arena Monterrey y el 29 de abril en la Arena CDMX, aseguró que a ella ya no la deslumbran las alfombras rojas de este tipo de eventos que acaparan la atención de todo el mundo, ni tampoco asistir a las lujosas fiestas que se hacen posterior a la ceremonia del Óscar.

"Next... Ya lo gocé, lo viví, lo disfruté, no sabía muchas cosas de las que sé ahora dentro de la industria, por eso yo ya estoy tranquilita", expresó.

"¿Sabes qué?, vivimos la mejor época antes de que explotara esta porquería (Covid) en el mundo entero. La gocé, la disfruté, salíamos, ay no, ¡fue maravilloso!".

MIEMBRO DE LA ACADEMIA

La cubana nacionalizada venezolana dijo ser miembro de la Academia.

"Pero este año no quise votar porque no me apeteció ver películas. Nada más vi como tres. Decidí no votar porque hay que ser justos.

"Es una injusticia votar por los que la gente siempre vota, por los mismos de siempre, en su mayoría, y no se le da el respeto, el tiempo a otras producciones o no tan nuevos artistas, pero que no han sido reconocidos".

La actriz, quien llegó a Hollywood antes que Jennifer Lopez, Salma Hayek o Sofía Vergara, aseguró que ser parte de grandes producciones ya no le quita el sueño.

"Entonces, si hay películas buenas que me ofrezcan, adelante, pero no haré algo simplemente por hacerlo", agregó la actriz que debutó en cine con la película Fear City (1984), junto a Tom Berenger.