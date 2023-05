Saca los trapitos al sol de Aylín

Niurka no se quedó callada y sacó todos los malos secretos que sabe de Aylín Mujica, causando tremendo revuelo.

"Aylín Mujica, te hablo. Mami, le estás rasguñando los huevitos al tigre. Tú eres de las que le vendiste el alma al diablo. Tú hablas mal de muchas de tus compañeras de telenovelas, nada más que no lo haces en cámara; bueno, conmigo lo hiciste", comentó Niurka en un "live".

Aylín dijo que los comentarios que Niurka Marcos hizo sobre el peso de Paty Navidad estaban fuera de lugar, pues su colega tiene un padecimiento hormonal.

Aylín y sus compañeras fueron confrontadas por Niurka: "No pueden vivir sin mí, perras. Yo les doy rating, estúpidas, pinch*s viejas mustias. ¿Por qué no tienen el poder de ignorarme?, vétenme. ¿Por qué no me ponen a prueba? Y me vetan y se olvidan de mí", señaló Niurka Marcos.