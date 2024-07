Niurka expone ausencia de Juan Osorio en infancia de su hijo Emilio

CIUDAD DE MÉXICO.-Niurka subió un video en donde arremete en contra de Juan Osorio, luego de que el productor pidiera "calidad humana" a las personas que critican a Irina Baeva, pues la vedette, invadida por las lágrimas, aseguró que él no demostró humanidad cuando fue un padre ausente para Emilio, a quien dejó de ver por 10 años.

La decisión del productor de elegir a Iriana Baeva para interpretar a Elena Tejero en "Aventurera" le ha traído varias críticas; algunas de las más duras provienen de su expareja, Niurka Marcos, quien opina que la actriz rusa no tiene talento para bailar, comentarios que Osorio no ha dejado pasar.

Pese a que a la cubana se le han sumado otras personalidades que ponen en duda el buen desempeño de Irina en la obra, Osorio ha defendido a la actriz y, recientemente, pidió "calidad humana" en aquellas personas que la están atacando.

Este comentario produjo la ira de Niurka, que recurrió a sus redes sociales para contar su experiencia como expareja del productor, destacando que, luego de finalizar su relación, Juan no tuvo ningún tipo de calidad humana para tratarla, a sabiendas que tenían un hijo en común y que, de hecho, trató de perjudicarla en más de una ocasión.

"Juan Osorio está hablando de ´calidad humana´, más rápido se agarra a un mentiroso que a un ratero, Juan... mira, yo lo único que dice de Irina es que no baila y que tú hiciste una pésima audición, pero ¿qué tal con toda la mierd* que me enviaste hace años, cuando me separé de ti?", expresó.

La famosa hizo un listado de algunas de las acciones inapropiadas que Osorio habría ejecutado para dificultarle la vida, tanto en el aspecto personal como en el laboral, luego de que su relación terminara, pero ahondó -sobre todo- en su ausencia como figura paterna de Emilio, tema en el que Niurka nunca había ahondado.

"Yo tenía 35 años cuando parí a Emilio y a ti no te importo que te diera un hijo... ¿quieres que te empiece a recordar?, porque yo te puedo comenzar a recordar muchas de las cosas que me hiciste cuando nos separamos, ¿qué pasó con la calidad humana cuando me amenazaste con quitarme a tu hijo?", prosiguió.

"¿Qué pasó, Juan Osorio, ¿con tu calidad humana cuando me mandaste a toda la prensa que estaba destruyendo mi imagen, mi vida, mi existencia?".

Tras rememorar varios de los episodios amargos que le trajo su ruptura con Juan, la actriz rompió en llanto y, conmovida, mostró el dolor que le causaba que su ex no se hubiera responsabilizado de su hijo cuando aún era menor de edad, pues como se cabe, en la actualidad Emilio y su padre sostienen una muy buena relación.

¿Y dónde estuvo tu calidad humana cuando tu hijo estuvo sin verte 10 años?, y lo volviste a tener en tu vida con 10 añitos, y porque te lo lleve, diciendote que tenía mucho talento, 10 años sin importarte tu hijo, mierd*... sí te tuviste que haber comprado una calidad humana, ¿dónde venden esa chingader*?, para que yo compre una para tí", dijo altisonantemente.

También hizo alusión a una demanda, que no procedió, por más de 4 millones de pesos, que de acuerdo con Niurka, el productor impulsó, pidiendo a algunos de los trabajadores que emplearon cuando todavía vivían juntos, para que la denunciaran.