Tacha de ratera a Ninel Conde

Una vez más, Alejandra Guzmán arremetió contra Ninel Conde destapando que aparentemente "El Bombón Asesino" sabe el paradero de su expareja Larry Ramos, quien defraudó a "La Guzmán" con cuatro millones de dólares con un negocio.

A la hija de Silvia Pinal le preguntaron si se arrepentía sobre lo que anteriormente había dicho respecto a Ninel de que era una ratera, ante lo que respondió negativamente y acusó que ella tendría contacto con su ex.

"No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final se hace wey y sabe dónde Anda Larry?"

Alejandra no escatimó en malas palabras al referirse a Ninel Conde, sugiriendo que sus decisiones estéticas eran un reflejo de su personalidad y mal carácter.

"Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios la bendiga a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. El karma es el karma", dijo al programa "Despierta América" sobre el nuevo aspecto que luce Ninel.

Larry Ramos, el exnovio de Ninel Conde con el que llegó a comprometerse, es acusado de orquestar varios fraudes millonarios, de los que una de las afectadas habría sido Alejandra Guzmán. En septiembre de 2021, Larry Ramos se dio a la fuga de su arresto domiciliario y, desde entonces, se desconoce su paradero.