Nicola Porcella celebra cumpleaños de Wendy Guevara

Hoy es el cumpleaños 31 de Wendy Guevara, la influencer que se ganó el cariño y respeto de gran parte de la audiencia, debido a la autenticidad que reflejó en su participación en "La casa de los famosos", reality en el que fue premiada con el primer lugar. Sin embargo, no sólo se hizo acreedora de una cifra millonaria, sino que se ganó el amor de sus compañeros, sobre todo, de Nicola Porcella que hoy la considera una verdadera hermana.

Fue hace un par de minutos cuando Nicola recurrió a sus redes para compartir una serie de fotografías, donde aparece junto a Wendy, la cumpleañera.

El peruano escribió un mensaje muy emotivo a Guevara, con la que hizo gran mancuerna en el reality de Televisa, del que se convirtieron en finalistas y los favoritos del público.

"Hoy es un día muy especial, hoy es el cumpleaños de la hermana que me regaló la vida, feliz día cabecita de otro cuerpo, sabes lo mucho que te quiero y te admiro, te mereces todo lo mejor del mundo por ser esa gran persona que todos amamos. Happy Birthday, patrona Wendy".

Wendy respondió rápidamente, agradeciendo el gesto de "Nico" y señalando que el cariño y afecto es recíproco.

"Te quiero mucho, Nicola Porcella, sabes que eres súperimportante en mi vida, gracias por estar y darme tu amistad".

La amistad se consolidó por su paso en "La casa de los famosos" donde, en un principio, la audiencia sospechaba que había atracción y un sentimiento romántico entre los dos.

De hecho, sus fans acuñaron el término "Wencola" que, todavía hoy, hay muchos que siguen utilizando.

Cabe destacar que, si bien, nunca se dio una relación romántica entre ellos, Guevara confesó a Yordi Rosado en una entrevista que, motivada por la constante convivencia con el peruano, llegó a experimentar semejantes al enamoramiento.

"Sí me gustaba Nico, lo fui conociendo y descubrí que es una buena persona, es muy lindo, pero me ponía muy vulnerable, muy sensible, la verdad me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola, empecé a verle todo lo bueno, me imaginé muchas cosas y dije ´no´, esto es un juego, cada quien va a tomar su camino, obviamente no vamos a estar juntos, ya me hacía yo preparándole en tragazón, lavándole los tenis y dijo ´no´, tengo que poner un alto, no me puedo lastimar", confesó.

Por su parte, Nicola también contó a Yordi qué era lo que sentía por Wendy.

"Hay amor, claro que sí hay, hay amor, claro que siento amor por Wendy, pero un amor bonito, un amor de amigos, de que cuando ella me necesite yo voy a estar ahí por ella".