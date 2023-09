Nicki Nicole confiesa su primera impresión sobre Peso Pluma

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo tiene los ojos puestos en Nicki Nicole y Peso Pluma, dos de los artistas más destacados de la industria musical y, quizá, el mayor shipeo de la actualidad. Recientemente fueron captados juntos en un partido de la liga de Argentina y avivaron rumores de un romance.

Desde hace meses atrás, la exponente de rap y el líder de los corridos tumbados levantaron suspicacias entre sus fans sobre una posible relación amorosa. Aunque, claro está, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.

Lo que sí es un hecho es que tanto el uno como el otro no paran de demostrar abiertamente sus sentimientos, como la ocasión en que Nicki Nicole compartió que fue lo que pensó de "Doble P" al verlo por primera vez.

En una entrevista para MTV, la cantante de 23 años confesó cómo fue que conoció a Peso Pluma y no fue cara a cara, sino a través de la música.

"Yo lo que siento cuando lo escucho, no sé por qué me da nostalgia. Me da como esa nostalgia buena. Me encanta escucharlo y cuando escuché ´Por las noches´ me dio una... No sé, como una angustia piola (agradable)", recordó.

La intérprete de "Entre nosotros" no perdió la oportunidad para elogiar la voz de Hassan Emilio Kabande Laija: "¿Viste cuando te emocionas con un tema? Él tiene eso en su voz y cuando grabamos el video, él se puso a cantar a capela. Nosotros quedamos todos helados".

La artista reveló que ella y el equipo de grabación fueron gratamente sorprendidos por el "volumen de voz" de Peso Pluma y lo que transmitía con ella. "¿Cómo no va a estar número uno en todos lados si tiene una voz increíble?", dijo.

¿Cómo se conocieron Nicki Nicole y Peso Pluma?

Como se mencionó anteriormente, la argentina conoció a Peso Pluma cuando grabaron el video de "Por las Noches (Remix)". Desde entonces se les ha visto en varios espacios públicos, como en el parque Walt Disney.