Durante elecciones se magnificarán ataques, advierte AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las próximas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a todos los integrantes de su Gabinete que se magnificarán los ataques y mentiras de sus adversarios contra el gobierno federal.

"Que entiendan que estamos en temporada electoral y van a buscar todo, todo, van a magnificar todo lo que puedan, falta hasta junio (de 2024), habrá mentiras, hay que estar atentos".

En conferencia de prensa recordó que sus adversarios han armado campañas en medios como que habrá apagones en el país o la más reciente que está sin concluir el acueducto El Cuchillo II y no llegará el agua a Monterrey.

"Hace tiempo que están dale y dale que Jesús Ernesto (el menor de sus hijos) que estudia en Inglaterra, pues no, no estudia en Inglaterra, sino me la pasaría aquí, pero ahora habrá más porque es mucha la desesperación".

Ironizó al parafrasear al expresidente Vicente Fox al señalar "´y yo porque´, porque ellos no hicieron su trabajo, cómo le van confiar toda la estrategia y la conducción del movimiento conservador a Claudio X. González hijo, ¿que no podían buscar otro?".