Hospitalizado por neumonía

Nick Cannon reveló que fue hospitalizado con neumonía en medio de un diagnóstico de lupus que también enfrenta desde hace tiempo.

"Está bien, supongo que no soy Superman", escribió Cannon en redes.

"Me prometí a mí mismo que nunca volvería a este lugar otra vez, pero esta es una gran lección para cuidar de TI o no podrás cuidar de los demás".

El presentador de "The Masked Singer" compartió también dos fotos de sí mismo en una cama de hospital.

"Sin embargo, no tropieces, no necesito buenos deseos ni oraciones, sólo un descanso sólido y volveré al viaje para volverme más fuerte que nunca. Es sólo neumonía, nada que no pueda manejar", aseguró.

Cannon habló por primera vez sobre la lucha contra el lupus con el que vive desde 2012, después de ser hospitalizado por insuficiencia renal leve y coágulos de sangre en los pulmones.

BENDECIDO

"Me siento bendecido de estar vivo", le dijo a People en ese momento. "Si no se hubiera descubierto, no sé (qué hubiera pasado)".

A principios de este año, Cannon reflexionó sobre su batalla de una década contra el lupus en su programa de entrevistas, ahora desaparecido, y compartió la enfermedad "repentina y misteriosa"que casi le quita la vida, según Page Six.