No sabía que le diría adiós a Liam para siempre.-Niall Horan

"Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente... no sabía (que) le diría adiós para siempre", así reaccionó Niall Horan, e integrante de One Direction sobre la muerte de Liam Payne.

Niall Horan y Payne se reunieron recientemente en el show del primero en Buenos Aires el 2 de octubre.

"Estoy absolutamente devastado por la muerte de mi increíble amigo, Liam. Simplemente no parece real", escribió Horan en su Instagram junto a una foto de los dos cuando eran adolescentes.

"Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros".

Payne fue captado bailando y cantando junto a su novia, Kate Cassidy durante la presentación de Horan, luego publicó una selfie con Horan en su Snapchat, subtitulando la foto "Reunidos" con un emoji de corazón rojo.

"Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a través de la tristeza. Pudimos vivir nuestros sueños más locos juntos y atesoraré cada momento que tuvimos para siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no suceden a menudo en la vida.

"Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, le diría adiós para siempre. Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano", externó.

Horan fue el último de los ex miembros de One Direction en publicar un tributo personal a Payne. La banda emitió un comunicado conjunto en sus redes sociales el jueves por la noche.

"Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente".