Jessica Alba y Lizzy Mathis: Comparten sus secretos

Por: Agencia Reforma

Diciembre 19, 2024 -

A unos días de Navidad, Jessica Alba y su mejor amiga, Lizzy Mathis, destapan algunos de sus secretos para pasarla de los mejor en estas fiestas decembrinas.

"Prefiero las experiencias sobre las cosas e ir generando memorias con mi familia y mis niños. Creo que la mejor parte de las fiestas de Fin de Año es pasar momentos de calidad con mis niños, hacer pijamadas en la sala con maratones de cine", cuenta Alba en entrevista.

Mathis, quien concuerda con Alba, afirma que es importante registrar algunos momentos, pero que es mucho más valioso conservar tradiciones y vivir al máximo.

"No hay nada como pasar el mayor tiempo posible con la familia. Creo que son las únicas fechas en que todo se ralentiza y por eso ponemos atención especial en las tradiciones, cocinar, salir", apunta Mathis.

Ambas son conocidas por seguir la escuela de otras estrellas como Martha Stewart o Rachael Ray, pues traen orden, diseño y concepto a casas y banquetes y no podían pasar por alto los menesteres de la temporada decembrina.

¿O a poco no hay gente que le dedica un mes a la elección de los adornos primarios y secundarios del árbol? ¿A elegir el tipo de luces y los colores de estas? Ya no se diga, la estrella que corona la copa del gran pino o bien, las esferas, sí son más tradicionales.

Como parte de ello, las socias y productoras de Renovaciones Honestas se ponen ad hoc con la temporada, donde Mariah Carey reina con su "All I Want for Christmas is You" o donde los cinéfilos ponen filmes como "Mi Pobre Angelito" con un capítulo decembrino, "Un Cambio Festivo", en The Roku Channel.

En él, Jessica y Lizzy se dan a la tarea de salvar la fiesta anual de la familia Paul, que es toda una pandilla de personas ruidosas y vibrantes con siete hijos, con una cocina superdiminuta y sin un lugar apropiado para que se sienten todos a saborear platillos deliciosos. Incluso, aprovechan, junto a su equipo, para celebrar con ellos.

"A las personas que trabajan en Navidad les deseo una gran convivencia y les sugiero que busquen un día (previo o posterior) para hacer una gran cena o momento, porque lo que importa es la reunión y el momento", considera la intérprete de Sue Storm en "Los 4 Fantásticos".

Mathis comparte que en su familia crecieron con una tradición familiar que se llama "Noche de luz verde". "Mi mamá ponía en una plato, bellamente decorado, y nos daba ´luz verde´ para comer y saborear, y ´luz roja´ para parar. Eran noches muy divertidas", relata.

SUS TIPS PARA ADORNAR

Jessica Alba

"Tengo un truco para las luces que no falla, y es que empiezo con el tronco y lo lleno todo de luces. Primero lo completo y luego sigo con el árbol, rama por rama. Esto da un brillo único, estético y la sensación de que fue decorado profesionalmente. Luego pongo los adornos que no son luminosos y luego los que son luminosos. Lo importante es medir los tamaños. De mayor a menor, y hace un árbol superfestivo".

Lizzy Mathis

"Es superimportante elegir una paleta de colores que se repita, como rosa y dorado, que hace un match perfecto con tinto. Los ornamentos deben ir de mayor a menor y distribuirlos casi simétricamente. Los listones o rafias funcionan y, por supuesto, las texturas visuales. Creo que esto le da a la Navidad un toque muy atractivo".