Musical Malinche: Exhibe chantaje

El caso de Nacho Cano y su musical Malinche tomó un nuevo giro luego de las revelaciones sobre un "intento claro de chantaje" y arreglo económico que propuso la ex becaria mexicana Lesly Guadalupe Ochoa Flores.

Según las capturas de mensajes telefónicos que el equipo legal de Nacho Cano entregó a las autoridades españolas que investigan el asunto, y a las que tuvo acceso el periódico El Mundo, la mexicana solicitaba dinero y una carta de Cano para no proseguir con su demanda.

"Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6 mil euros, llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente ni me acuerdo que existen. Me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mí.

"Firmo lo que me soliciten siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona", decían los mensajes que Ochoa Flores envió a la encargada de la producción de Malinche el 22 de diciembre de 2023, y que los abogados de Cano consideraron como un "intento claro de chantaje".

Ochoa Flores era una de las mexicanas que viajaron a Madrid como becaria para sumarse al equipo de trabajo del musical. Pero se quejó de diversas situaciones, como las malas condiciones de la estancia que les dieron y denunció su contratación ilegal como migrantes.

Así que, según los documentos de El Mundo, intentó llegar a un acuerdo con la producción.

"Hablé con mi abogado y me dijo que podría demandarlos por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas", dice otro de los supuestos mensajes telefónicos de Ochoa Flores.

"Mi abogado dice que esta petición les saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen", escribió Ochoa Flores.

El equipo de Cano apartó a Ochoa Flores del musical, por no respetar las normas de convivencia, según quejas de sus compañeros. La bailarina ha sostenido que su expulsión fue por haber presenciado una situación comprometedora entre el músico y una mujer del equipo.

