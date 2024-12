Aleks Syntek: Narrará historia musical mexicana

Por: Agencia Reforma

Como buen melómano y artista, Aleks Syntek busca trascender más allá de su música y está desarrollando un proyecto en inglés que va de la mano de un libro y una posible película.

"Es como una especie de historia de la música de México combinada con lo que nos influenció el rock extranjero y todo lo que ha pasado. No es una biografía de Aleks Syntek, en parte platico mi historia, pero la platico más desde el punto de vista melómano.

"Este documental, que seguramente lo voy a convertir en una serie de televisión, lo quiero acompañar del libro y ya estoy en pláticas con (la editorial) Grijalbo y será como una anecdotario", adelantó Syntek, de 55 años, a Gente.

A lo largo de su proyecto, que lanzará a finales del año que entra, el compositor mexicano compartirá que nadie de su familia se dedicaba al medio de la música, pero por puras casualidades supo que ese era su destino.

"Desde niño me quedó clara mi vocación por la música, de eso nunca tuve duda. Jamás fui de hacer consensos, jamás le pregunté a la gente: ´Oigan, ¿ustedes creen que sería buena idea que yo fuera compositor?´

"Es más estoy convencido de que no escogí ser pianista, el piano me escogió a mí. El piano dijo ´ven para acá, tú vas a hacer mi obrero´ y entonces empecé a tocarlo", afirmó el cantautor.

Sin descuidar su faceta musical, Syntek le quiso dar un segundo aire a "A Veces Fui", canción que lanzó en 2003 y que renovó con arreglos musicales y la voz de Mijares.

"A Manuel (Mijares) lo adoro y lo quiero muchísimo. Lo prejuiciaba cuando lo conocí por primera vez en la disquera, siempre lo he admirado mucho porque su voz fue muy disruptiva en los 80. No han habido, hasta la fecha, cantantes de baladas con esa voz, ese tono tan ronco, italiano y rockero como el de Manuel. Es como nuestro Tom Jones mexicano.

"Siempre me había imaginado esta canción con su voz. Pensé que lo prejuicié porque era muy reservado, un señor muy serio, como a veces me ven a mí y no, los dos somos un relajo, nos divertimos y bromeamos muchísimo", afirmó el intérprete de "Duele el Amor".

En cuanto al video, se inspiró en los mundos paralelos que existen en las películas de superhéroes de Marvel y DC, por lo que él escribió el guion y disfrazó a Mijares de indigente mientras que él mismo fingió ser un repartidor de comida por aplicación que anhelaban ser rockstars.

"Le dije: ´A que no te atreves a vestirte de pordiosero para el video´. Me dijo: ´Ay, todo lo que me haces. Cuando sale me dice: ´¿cómo ves mi traje de Ricardo Arjona?´, ellos son muy amigos y se hacen bromas pesadas", recordó.

En el momento en el que lanzó "A Veces Fui", Aleks leyó libros de autoconocimiento y de superación personal con el fin de buscar su mejor versión aceptando sus errores y defectos.

El cantante se presentará junto a Benny Ibarra del 11 al 13 de diciembre en La Maraka (CDMX) y el 14 de diciembre formará parte del Teletón.

