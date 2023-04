De vuelta ´Mujer Bonita´

Ciudad de México

Julia Roberts habló sobre la posibilidad de hacer un remake de "Mujer Bonita" en una entrevista con Vanity Fair. La actriz aseguró que percibe un "cambio de sensibilidad enorme" y citó dos frases que leyó en internet: "Pretty Woman da a entender que las trabajadoras sexuales quieren ser salvadas" y "Sólo un hombre puede salvar a la Cenicienta".

Con esos dos comentarios de ejemplo Julia Roberts aseguró: "Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron. Incluso, si viéramos hoy algunos programas de televisión de cuando yo era joven, nos asombraríamos de lo mucho que nos podían hacer reír algunas cosas, pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes. Los tiempos cambian".

Respecto al proceso de su trabajo comentó: "Me gusta todo. Cuando leo un guion y empiezo a imaginarme dando vida al personaje, cuando estoy en el plató y siento la presión de hacerlo bien. Quizá por eso he podido hacerlo durante tantos años: siento una enorme devoción. Me encanta".

Julia Roberts tiene 55 años, ha filmado casi cincuenta películas y varias series de televisión. Empezó su carrera en el año 1987 y ha recibido docenas de premios.

Está casada hace 21 años con el director de fotografía, Danny Moder. Tiene tres hijos. Desde que fue madre, su vida dio un giro y redujo su tiempo en los sets de grabación por el tiempo en familia. Su última película es "Viaje al paraíso" junto a George Clooney.

La agenda de trabajo de Julia Roberts es más reducida y elige los proyectos en los que quiere intervenir. Además, lleva adelante una tarea benéfica para Unicef y otras organizaciones de caridad. Es una de las actrices más cotizadas y su fortuna es estimada en 170 millones de dólares.

INOLVIDABLE HISTORIA

"Mujer Bonita" narra la historia de Edward, un ejecutivo que compra y vende empresas y encuentra a la prostituta Vivian. Después de pasar una primera noche con ella, Edward le ofrece dinero para que pase toda la semana con él y le acompañe a diversos actos sociales. A medida que van pasando los días, los dos descubren que tienen que superar diversos obstáculos para poder unir sus mundos tan distintos.