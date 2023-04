Mujer agredida por Roman Polanski pide dejar el caso atrás

La mujer que fue agredida sexualmente cuando tenía 13 años habló en una entrevista con la revista francesa Le Point que fue realizada por la esposa de Polanski, la actriz Emmanuelle Seigner, reportó Variety.

"Permítanme ser muy clara: lo que sucedió con Polanski nunca fue un gran problema para mí. Ni siquiera sabía que era ilegal, que alguien podía ser arrestado por ello. Estaba bien, sigo estando bien. El hecho de que hayamos hecho de esto (un gran problema) me pesa terriblemente. Tener que repetir constantemente que no fue gran cosa, es una carga terrible".

"El intento de extradición, el hecho de que Roman fuera arrestado así, fue tan injusto y tan contrario a la justicia. Todos deberían saber ahora que Roman ha cumplido su sentencia. Lo cual fue... largo, si quieres mi opinión. Por mi parte, nadie quería que fuera a la cárcel, pero lo hizo y fue suficiente. Pagó su deuda con la sociedad. Ahí, fin de la historia. Hizo todo lo que se le pidió hasta que la situación se volvió loca y no tuvo más remedio que huir. Cualquiera que piense que merece estar en prisión se equivoca. No es el caso hoy y no fue el caso ayer", consideró Geimer.

Geimer reconoció en una entrevista de 2018 con IndieWire que su encuentro con Polasnki fue una "violación", pero sostuvo en ese momento que Polanski se había hecho responsable de sus acciones.

"Me escribió una carta escrita a mano y me dijo: 'Lo siento, fue mi culpa, no la culpa de tu mamá, y lamento lo que pasaste'. Sentí que se arrepintió en el momento en que lo arrestaron. Toda mi vida, supuse, por supuesto que lo siente. No sentí que necesitaba eso. Pero luego, cuando envió esa disculpa, me di cuenta de que marcó una gran diferencia para mi madre, mi esposo, algunos de mis amigos y mis hijos.

"Le dio a mi mamá algún tipo de alivio. Fue realmente significativo para las otras personas a mi alrededor que se preocupan por mí, lo que lo hizo realmente significativo para mí. Cualquier cosa que pueda hacer que mi mamá se sienta mejor es algo por lo que estoy agradecida".

Polanski fue arrestado en 1977 por tener relaciones sexuales ilegales con un menor. Aceptó un acuerdo con la fiscalía y solo cumplió 42 días en prisión.

Huyó de los Estados Unidos en 1978 mientras aún estaba bajo libertad condicional después de que su equipo legal se enterara de que enfrentaría una pena de prisión por cargos adicionales.

Fue detenido por la policía suiza décadas después, en 2009, mientras viajaba al Festival de Cine de Zúrich en un intento de extradición por parte de Estados Unidos. El tribunal suizo finalmente rechazó la solicitud y liberó a Polanski.

Un estreno pendiente

Roman Polanski tiene una nueva película esperando su estreno: The Palace,

El director ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia de 2019 con Un Oficial y un Espía, pero esa película reavivó la atención en la prensa en torno a su condena por violación de 1977 y dejó a la mayoría de la industria cinematográfica francesa fría con el director.