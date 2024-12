Rivalidad entre Jay-Z y 50 Cent en el estreno de Mufasa

Por: Agencia Reforma

Diciembre 11, 2024 -

Ciudad de México.- El rapero 50 Cent provocó un nuevo capítulo en su ya conocida rivalidad con Jay-Z, luego de que el fundador de Roc Nation asistió al estreno de "Mufasa: El Rey León" en medio de las recientes acusaciones de violación infantil en su contra.

A través de redes sociales, el intérprete de "In da Club" compartió una serie de fotografías de la alfombra roja del evento, donde Jay-Z apareció acompañado de su esposa Beyoncé, su hija Blue Ivy y su suegra Tina Knowles.

"Jay dijo: ´ellos dicen que abusé de una niña, todos vístanse, debemos ir a ver a Mufasa´. LOL", escribió 50 Cent. La publicación fue rápidamente eliminada después.

Este comentario se refiere a las acusaciones en contra de Jay-Z, quien fue recientemente nombrado en una demanda presentada por una mujer identificada como Jane Doe, quien afirma haber sido violada por el rapero y Sean "Diddy" Combs en 2000.

Según la denuncia, la mujer fue agredida sexualmente durante una fiesta, posterior a los MTV Video Music Awards en Nueva York, un episodio que, según el medio New York Post, involucró a varias figuras prominentes de la industria musical.

En respuesta a la demanda, Shawn Carter, nombre real de Jay-Z, emitió un comunicado en el que defendió su inocencia y manifestó su dolor por el impacto de estas acusaciones en su familia.

"Mi único dolor es por mi familia", escribió el intérprete de "Empire State Of Mind", destacando cómo la controversia afecta a sus hijos, especialmente a Blue Ivy, quien participa en "Mufasa" como la voz de la Leona Kiara.

Además, se dirigió al abogado de la mujer, Tony Buzbee, acusándolo de extorsionarlo "descaradamente", calculando que la naturaleza de las acusaciones lo llevaría a buscar un acuerdo económico.

"No señor. ¡Tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerte por el fraude que eres de manera muy pública. ¡Así que no, no te daré ni un centavo!", aseveró.