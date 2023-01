Arrancan gira en EU

Tras el éxito de "Balas Perdidas", su triunfal gira 2022 con conciertos agotados, la agrupación regresa a Estados Unidos para presentar 20 fechas alrededor del país, donde recorrerá ciudades como San Diego, CA, San Antonio, TX, McAllen, TX, Dallas, TX, Nueva York, Houston, Chicago y Atlanta, entre otras.

Los fans podrán disfrutar de éxitos como "Cuando Nadie Ve", "Besos En Guerra", "No Se Va", "Cómo Te Atreves", "Bajo La Mesa" y "No Hay Más Que Hablar", en un espectáculo que promete ser uno de los mejores del 2023, así que no te lo puedes perder.

´Si Ayer Fuera Hoy Morat World Tour 2022´ ha sido, sin duda, una de las giras más importantes del panorama internacional, con más de medio millón de asistentes en 20 países en el último año.

En 2023 Morat continuará su gira empezando en Estados Unidos, e iniciaron el año con el lanzamiento de una versión mariachi de la canción "Debí suponerlo", incluida en su álbum "Si ayer fuera hoy", en la que colabora la cantante mexicana Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández.

PROMETEN NOCHE ROMÁNTICA