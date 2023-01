Después de sus papeles dentro de las producciones de Netflix, "Stranger Things" y "Enola Holmes", la actriz Millie Bobby Brown, sin lugar a dudas, se ha convertido en todo un ícono para las nuevas generaciones. La carrera de la joven de 18 años se encuentra en su punto más alto, incluso, su nombre figuró en la lista de los mejores pagados de Hollywood de este año, pero ni todo el éxito ni toda la fama la han salvado de verse en medio de la polémica, y es que la actriz está siendo señalada por haber besado a un actor sin su consentimiento.

EN UN ENSAYO

Las acusaciones contra Bobby Brown aparecen luego de que ella misma, en una entrevista, relata cómo sucedió el beso entre su personaje Enola Holmes y el de su compañero Louis Partridge, su coprotagonista en la cinta, y de acuerdo con las declaraciones de la actriz, este encuentro habría sido de todo, menos consensuado.

Según la propia Millie, todo habría sucedido en el ensayo, ambos estaban repasando sus líneas cuando ella lo sorprendió y le plantó un beso en los labios: "Justo en el ensayo le agarré la cara y lo besé", dijo. "Fue tan bonito verla (a Enola) realmente tomar la iniciativa y también ver a una chica dar el primer paso es realmente emocionante", confesó.

LA CRITICAN

Tras estas palabras varios usuarios comenzaron a criticar a la actriz, entre ellos una coordinadora de escenas llamada Jessica Steinrock, quien reprobó la actitud de Brown y destacó que fue inadecuado lo que hizo, ya que para este tipo de situaciones, entre actores, siempre se necesita la aprobación de ambos.

"Me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la preciosa historia que creen que es. No deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima jamás. Ella no le pidió su consentimiento para besarlo. Y cuando tu compañero reacciona sorprendido después de haberlo besado, quiere decir que la comunicación no fue como realmente debía ser", dijo Jessica en un video que publicó en TikTok.

NADA PROFESIONAL

A la opinión de Steinrock se sumaron la otras personas, quienes lamentaron que la joven estrella haya tenido este comportamiento y recordaron que además de no ser bien visto, tampoco fue muy profesional de su parte: "La gente olvida que esto no es sólo un beso. Este es un ambiente profesional", "Esta es también una gran demostración de sexismo en el set. Qué pasaría si se tratara de un artista masculino ´sorprendiendo´ a una mujer", "No podría estar más de acuerdo contigo", son algunos de los comentarios que pueden leerse.