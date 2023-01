Celebra entre estrellas

Esa no fue toda la sorpresa para el público, ya que momentos después, la intérprete de “Wrecking Ball” presentó a la propia Hilton para darle espacio en el escenario.

MOMENTO ÚNICO

Las tres celebridades no pararon de cantar el tema, mientras se abrazaban y aceptaban los vitoreos de su público.

En el programa especial, que transmitió la cadena estadounidense NBC, Cyrus también estuvo acompañada por Dolly Parton, su madrina. Ambas cantaron juntas “Walkin’ After Midnight”, “Wrecking Ball”, “I Will Always Love You” y “Jolene”, estos dos últimos compuestos por Parton y originalmente lanzados en la década de los 70 en su auge musical.

El año anterior, Cyrus condujo un programa especial similar, aunque en aquella ocasión fue conducido también por Pete Davidson.