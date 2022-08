Es mujer de hielo

Cuando puede lo hace todos los días, otras por lo menos dos veces por semana o mínimo una, porque Michelle Renaud ha encontrado que sumergirse en una tina con hielo le inyecta energía, quema la grasa, tonifica el músculo y le dispara el colágeno.

Desde que la actriz descubrió el método Wim Hof en febrero del 2022 y ha visto resultados en su persona, se ha dedicado a recomendarlo entre sus amigos y al público en general; hasta su hijo Marcelo, de 5 años, lo practica.

En cada baño, Michelle vierte ocho bolsas de hielo y un poco de agua; el tiempo que recomienda es de máximo tres minutos.

"Me empecé a meter a los hielos a diario, me funcionó me dio energía, de pronto me di cuenta que estaba subiendo montañas. Tiene tantos beneficios, tonifica el músculo y ayuda a quemar grasa".