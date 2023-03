Melissa Galindo contesta a acusaciones del abogado de Kalimba

Kalimba ya está en búsqueda de demostrar su supuesta inocencia, después de que la cantante Melissa Galindo compartiera en un video que subió a sus redes sociales la experiencia de abuso sexual que vivió con el cantante, cuando firmó con Arc Records la empresa que este dirige, por lo que el abogado del integrante de OV7 explicó que buscarán que un juez civil otorgue la razón al cantante.

Fue así que García Macdonel aseguró a "Ventaneando" que cuentan con más de 100 pruebas que demuestran que, después de la fecha en que la cantante relató que ocurrió la presunta primera agresión, siguió conviviendo con Kalimba armoniosamente, pues en los videos puede verse que pasan un día en la playa con otros amigos y celebrando uno de los cumpleaños del músico, pero eso no fue todo, sino que el representante legal del cantante mexicano indicó que, tras solicitar la disolución del contrato con Arc Records, Melissa tiene un adeudo que oscila más arriba del millón de pesos, debido al dinero que la empresa invirtió para impulsar su carrera.

Eliser García además ahondó en ese tema, expresando que Kalimba y Melissa llegaron a sostener conversaciones, vía WhatsApp, para llegar a un acuerdo en el que la cantante, originaria de Culiacán, tendría la posibilidad de pagar a plazos el dinero invertido (pagos de más 38 mil pesos mensuales) para de esa manera conseguir una carta de liberación. Y aunque el abogado no dijo abiertamente que la cantante no ha pagado, sí destacó que su cliente no ha buscado que se demande económicamente a Galindo, lo que sugeriría que es un tema inconcluso.

Luego de que el representante legal de Kalimba entrara en contacto, no sólo con "Ventaneando", sino con distintos programas de televisión, "Venga la alegría" fue en búsqueda de la reacción de Galindo que, este fin de semana, se presentó en el centro de espectáculos Dejavu Night Hall, donde dio un show junto con un grupo de cantantes y aunque la cantante de 36 años se mostró reticente de hablar con el medio en un principio, más tarde, decidió dar algunas palabras.

Galindo aseguró que, desde que dio a conocer su experiencia, decidió no leer ni ver nada que tenga relación con el tema por lo que sugirió que no estaba al tanto de lo que se ha dicho en ella en medios, pero sostuvo su versión de los hechos, destacando que pese a que la otra parte niegue lo que ocurrió "la verdad nadie la puede tumbar, nada nada la puede tumbar" y destacó que habló motivada por el deseo de que otras personas no atraviesen lo mismo.

"No he estado viendo nada, he estado muy aislada, no esperaba esa respuesta, la verdad... no era como la intención, literal era alzar mi voz y evitar que a más personas les sigan pasando, yo hice lo que tenía que hacer y levanté la voz".

En este momento, Melissa destaca que se encuentre más segura, pues luego de hablar de lo que sucedió, se siente fortalecida: "Que sí, que sí da miedo y lo que sea, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior, no me voy a ver la víctima, no me voy a revictimizar, no voy a estar contando detalles porque es molesto", destacó.