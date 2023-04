Meghan Markle envió carta sobre el racismo dentro de la familia real

Según los informes, en un intercambio de misivas se nombraba a la persona acusada de especular sobre el color de piel de su hijo por nacer, una conversación que el príncipe Harry confirmó.

Una fuente del The Telegraph afirmó que el intercambio de cartas es parte de la razón por la que Meghan no asiste a la coronación del monarca, alegando que siente que no recibió una respuesta satisfactoria a sus preocupaciones.

Una fuente le dijo al medio británico que la duquesa de Sussex compartió su creencia de que un miembro de la realeza tenía prejuicios hacia ella en su misiva, después de que algunos miembros de la realeza ya habían revelado que había "preocupaciones y conversaciones" sobre el color de la piel de su hijo por nacer.

La pareja le dijo a Oprah que mientras aún estaba embarazada de Archie, le comentaron que su hijo no tendría un título real y no tendrían derecho a seguridad.

Meghan Markle no guarda rencor al Rey Carlos, pese a experiencia

El rey Carlos, entonces príncipe de Gales, escribió al duque y la duquesa expresando su "profunda preocupación" y su decepción por haber hecho acusaciones tan perjudiciales y de alto perfil, dijo la fuente. La carta de Meghan fue enviada en respuesta a la del ahora monarca Carlos III.

En las misivas, tanto Meghan como Carlos reconocen que el comentario no se hizo maliciosamente.

Meghan afirmó que nunca tuvo la intención de acusarlos específicamente de ser racistas, sólo para plantear preocupaciones sobre prejuicios inconscientes.

"Sí, hubo correspondencia, hubo cartas de la duquesa de Sussex al rey", confirmó una fuente a Page Six el viernes.

"Pero ella se mudó, esto fue hace dos años, no tiene nada que ver con su decisión de no asistir a la coronación", insistió la fuente.

The Telegraph informó que Meghan "no guarda rencor" por la terrible experiencia. La duquesa optó por quedarse en California para estar con Archie en su cuarto cumpleaños y evitar las inevitables críticas de la prensa británica mientras se realiza la coronación de Carlos III.

Según los informes, la familia real está "encantada" de que el príncipe Harry asista a la ceremonia sin su esposa.