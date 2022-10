Me sentía tonta.- Meghan Markle en 'Deal or No Deal'

CIUDAD DE MÉXICO.- Meghan Markle confesó que renunció a ser la chica del maletín en Deal or No Deal porque una productora la avergonzó con su cuerpo y sentía que la estaban "reduciendo a tonta".

"No me gustaba sentirme forzada a ser toda apariencia y poca sustancia, y así me sentí en ese momento reducida a este arquetipo específico", dijo Markle, de 41 años, en su nuevo episodio del podcast Archetypes.

En compañía de Paris Hilton, la Duquesa de Sussex aseguró que las mujeres del programa se vieron obligadas a "hacer fila" para varios tratamientos, incluido el relleno en el sostén y colocación de pestañas postizas.

"Se trataba únicamente de belleza y no necesariamente de cerebro", sostuvo Markle.

Markle, quien trabajó durante 34 episodios de Deal or No Deal manifestó que, pese a todo, estaba "realmente agradecida" de tener un trabajo que pudiera pagar sus cuentas.

"Estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hacía sentir. Estaba rodeada de mujeres inteligentes pero ese no era el enfoque".

Finalmente, la esposa del Príncipe Enrique dijo que aspira a que su hija, Lilibet, sea conocida por su inteligencia más que por su belleza.