Se convierte en ´El Charro Cantor´

Ya lo había intentado yo en varias ocasiones, pero no se había dado, espero que realmente esto sea un trampolín para saltar a la televisión". Mauricio Salas, Actor de teatro

Por muchos años el teatro ha sido su hogar artístico y aunque en repetidas ocasiones tocó las puertas de la televisión, éstas no se le abrieron, pero fue gracias a Jorge Negrete que Mauricio Salas se mudó a la pantalla chica.

El actor regiomontano se sorprendió cuando vestido con traje de charro y bigote se miró al espejo y descubrió su parecido con "El Charro Cantor", que interpreta en la bioserie María Félix, La Doña, que se estrena el 21 de julio por la plataforma VIX.

ACTOR DE MUSICALES

Mauricio, conocido por su trabajo en los musicales José El Soñador, Mary Poppins y Hoy No Me Puedo Levantar, aparecerá en tres de los ocho capítulos que conforman la historia inspirada en la vida de "La Diva del Cine Oro en México".

"La invitación llegó a mis manos muy chistosamente. Eran las 10 de la noche y estaba en José El Soñador, me dice mi manager que me están buscando para que hiciera una improvisación de Jorge Negrete. Llegué a mi casa como a las 12 de la noche y me puse a buscar información", relató.

"No encontré videos de él de entrevistas, solamente sus películas. Agarré un lápiz, me pinté bigotito y dije una sarta de cosas que ya ni me acuerdo".

LAS ESCENAS

Un día después le avisaron que se había quedado con el papel, que se presentara más tarde a las pruebas de vestuario y de cámaras.

Le tocó grabar con dos de las Marías de la serie, Ximena Romo y Sandra Echeverría.

Con Ximena recreó el pleito entre Jorge Negrete y "La Doña" durante la filmación de la película El Peñón de las Ánimas.

Al cabo de 10 años la pareja se reencontró, se enamoran y deciden casarse. Esas escenas las hizo con Sandra, la María adulta.

"Ellos se pelearon terriblemente porque Jorge quería que su novia, la actriz Gloria Marín, hiciera la película y escogieron a María, que era una novata que además quería ganar el mismo sueldo que él y lo trataba como si fueran conocidos de toda la vida".

EL DECESO

"También se incluyó su muerte, ella se va París y él no le quiere decir que está muy enfermo de cirrosis hepática por una hepatitis mal cuidada. María se entera que Jorge está en el hospital muy enfermo, regresa y lo ve ya en sus últimas. El día que lo ve, él cae en coma y se muere días después".

Las escenas de la boda se grabaron en la finca Catipoato, en Tlalpan, que perteneció a "María Bonita" y que fue el escenario original del enlace de la pareja.

Además de actuar, el regio se lució al interpretar "México Lindo y Querido", uno de los temas más emblemáticos de Negrete.

Comentó que por un lado le resultó muy complicado ponerse en las botas de "El Charro Cantor" porque no hay videos de él que revelen cómo era fuera de cámaras, aunque también fue algo bueno.

"Yo basé mi personaje en todas las pláticas de personas que hablaron de Jorge. Se sabe que era un hombre muy culto, sabía hablar cinco idiomas, era militar porque estudió en la Escuela Militar, era un hombre muy instruido, leído, todo el mundo habla de él como un gran caballero".

Destacó que el vestuario que usó en la serie es réplica de trajes que usó el protagonista de la cinta Dos Tipos de Cuidado, como el traje azul que usó el día de su boda con "La Doña".

Mauricio Salas espera que María Félix, La Doña le permita explayarse como actor de televisión como ha sido su deseo.