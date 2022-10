- Ejemplo de perseverancia

Eso es increíble, cambiar, reinventar, juntar, pegar. Con otro género es más difícil, no puedes tirar un mensaje con un perreo porque no es de los mismos mundo". Mario Bautista, Cantante

Puede que sea primo de Fey, pero Mario Bautista no inició su andadura en la música con todo el apoyo. De hecho, recuerda sus comienzos como el momento en el cual más trabajo le costó creer en sí mismo.

"Amigos míos y gente que me rodeaba me decían: ´No mames que te vas a lanzar de artista, ¿vas a hacer videos para internet? No, estás mal, güey, eso qué, qué pena´", recordó el intérprete de "No Digas Nada", en entrevista.

"Era un niño, tenía 17 años, me costó porque nunca había recibido ´hate´ de nadie y de repente (empecé a) recibirlo en gran escala. A la vez había una voz dentro de mí que me decía: ´Pruébalo. Si ves que no, puedes cambiar y volverte astronauta, pero no te quedes con las ganas´. Le agradezco a esa voz haberme guiado".

NUEVA AÑOS DE CARRERA

Tras nueve años de carrera, el cantante se siente orgulloso de no hacer caso de las dudas, pero destaca que no ha dejado de sentir nervios a veces ni con el respaldo de los 2.7 millones de oyentes que tiene mensualmente en Spotify.

Para darse fuerza le gusta grabarse y luego oír cómo se siente, recomienda ir a terapia, y hasta lanzó una canción que lo impulsa: "Cabrón, Yo Puedo", dedicada a sí mismo para recordarse que nada lo ha frenado.

"Antes me valió ´queso´, lo hice porque me decía: ´Papi, tú puedes, haz lo que tú quieres, no quieres estar viviendo una vida infeliz a costa de las opiniones de terceros a los que les vale tu vida realmente. Soy el único que me va a acompañar a mí mismo hasta el último de mis días".

"Viajar ha sido increíble. Tal vez sin mi carrera hubiera hecho bien poquito, a diferencia de ahora, que he ido a diferentes países a meterme hasta a una favela de Brasil en una escuela de música. Me atreví a hacer lo que quería y la vida me premió", consideró.

Su único reto no fue incursionar en la música, sino mantenerse creativo y no encasillarse, por lo que su sencillo "Cabrón, Yo Puedo" tiene guiños al sonido de artistas que admira, como: Vicente Fernández, Luis Miguel y Alejandro Fernández.

Durante 2022, el cantante, de 26 años, ha sonado a regional mexicano con canciones como "Brindo", que lanzó en colaboración con Banda El Recodo, y adelantó que sus próximos temas mostrarán más de su vena tricolor.

"Me encanta conectar con esta parte mía mexicana y compartirla a través de mi música. Siento que de un tiempo para acá me conecté más yo con mi trabajo artístico, la persona hablando a través del proyecto, de la música. Conforme pasan los años puedo ser más yo artísticamente hablando a través de mi música.