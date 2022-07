- Aseguran que Marilyn Monroe murió sin dinero para su funeral

Monroe (1926-1962) sigue siendo uno de los rostros más famosos de Hollywood. Los vestidos que alguna vez usó son hoy piezas admiradas de museo, mientras que las obras que inspiró baten récords en las subastas. Su marca e imagen sigue haciendo mucho dinero, pero la actriz murió sin un centavo, según su biógrafa.

Sus problemas económicos eran tan fuertes que ni siquiera pudo permitirse un "funeral decente" tras su muerte, hace casi 60 años. Joyce Carol Oates, de 84 años, habló sobre ese panorama que eventualmente llevó al trágico final de la actriz, durante el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, en Suiza.

Publicado en el 2000, el libro "Blonde" combina elementos de ficción con episodios detallados de la vida de la actriz a lo largo de sus poco más de 700 páginas. Nos presenta a Norma Jeane Baker y cómo, luego de un tiempo, fue perdiendo su identidad cuando se transformó en la rubia que todo mundo, casi literalmente, conoce.

"Ella ganó fama en el mundo, pero esa no es una identidad con la que puedas vivir. Es una que hizo mucho dinero para muchos hombres, pero no mucho para ella. Cuando murió, a los 36 años, no tenía suficiente dinero para un funeral adecuado", dijo Oates, según la revista Variety.