Revela dónde descansarán cenizas de su hijo

Ciudad de México

Maribel Guardia admite que continúa con su vida, aunque esté con el corazón roto tras la muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado 9 de abril, cuando sufrió un infarto mientras estaba durmiendo en su casa. El joven, de 27 años, tenía una prometedora carrera musical en el género del regional mexicano, donde su padre Joan Sebastian sigue siendo un referente.

Maribel Guardia se sinceró al decir que su nieto es un gran motor en su vida con el que busca seguir honrando la memoria de su hijo.

“He pasado por una etapa muy dura, pero estoy feliz, estoy tratando de salir adelante dándole honor a mi hijo, a Dios, que me ha dado la vida”, expresó.

Aunque se dijo que los restos de Julián podrían quedar en Juliantla, una localidad situada en el municipio de Taxco de Alarcón en el estado mexicano de Guerrero, de donde era originario Joan Sebastian, Maribel descarta esta posibilidad, pues desea que cuando ella fallezca sus restos estén junto a los de su hijo, algo que no ocurrirá si se llevan las cenizas de Julián a Juliantla.

“Yo creo que no, por ahora las cenizas las tengo en la casa, me siento muy plena ahorita, tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una Iglesia cerca de la casa y cuando yo me muera me pongan junto a él; si lo pongo en Juliantla, a mí no me van a enterrar en Juliantla; quiero que cuando muera me pongan con Julián”, reveló.