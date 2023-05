Maluma sueña con el Zócalo

Presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en el sueño de muchos artistas, no sólo por las dimensiones que un evento como éste puede traer a sus carreras, también por la cercanía con el público mexicano, uno de los más importantes en toda Latinoamérica. Y es que dicen que quien triunfa en México probablemente conquiste cualquier escenario en el mundo, es por ello por lo que famosos de la talla de Rosalía ni siquiera han dudado en tomar esta oportunidad.

QUIERE ESE ESCENARIO

Ahora, otro cantante de urbano quiere unirse a la ya larga lista de intérpretes que pueden presumir haber llenado la plancha del Zócalo; se trata del llamado "Papi Juancho", el colombiano Maluma.

En una reciente entrevista que ofreció al programa "El Gordo y La Flaca", el reaggetonero confesó que no sólo le encantaría poder cantar en el escenario más grande de nuestro país, sino que esta idea ya lleva rondando por su mente desde hace ya algún tiempo y se ha convertido en su más grande sueño: "Mi sueño, realmente, es hacer un concierto en el Zócalo, sea como sea, el sueño no me lo quita nadie", dijo.

DISFRUTA DE MÉXICO

Sin embargo, esto está muy lejos hacerse realidad, ya que, hasta el momento, ninguna autoridad mexicana se ha acercado a él con la intención de hacerle una propuesta concreta: "No sé (si sea posible), porque todavía no he recibido ninguna propuesta, la verdad", agregó.

El cantante también aprovechó para hablar sobre su reciente visita a nuestro país, donde tuvo la oportunidad de caminar por las calles del centro de la capital sin ser reconocido; además, visitó algunos otros lugares de la República y se presentó, con gran éxito en la Feria de San Marcos: "Fui a recorrer el Centro Histórico; me gusta conocer, me gusta aprender", finalizó.

SIN CONCRETARSE

Después de esta visita, el alboroto que Maluma creó entre sus fans fue tanto, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de contactarlo para que sea el próximo artista en presentarse, de manera gratuita, en el Zócalo; sin embargo, no se han dado más detalles al respecto.

"Vamos a pedirle a Maluma que nos dé un concierto gratis. No tenemos todavía pláticas con él, vamos a ver si nos ayuda; ya ven todos quieren venir al Zócalo, es un espacio maravilloso de la Ciudad de México, del país y, hoy, muchos artistas quieren estar ahí", dijo la funcionaria en conferencia de prensa.