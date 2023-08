Madonna y Spears una gira real

Ciudad de México

Pese a las complicación de salud que Madonna ha experimentado, su mente no deja de maquinar ni de buscar la manera de ofrecer a sus fans una gira inolvidable, pues el "Celebration Tour" conmemora 40 años de carrera.

La "Reina del pop" quiere que Britney Spears la acompañe arriba del escenario, por lo que, tentativamente ya está en pláticas con la cantante para llegar un acuerdo y acceda a esta invitación ya que, la última vez que Brit se presentó en vivo fue hace cinco años.

NO PASA DESAPERCIBIDA

Las virtudes que Spears demostró desde que lanzó su primer álbum, "...Baby one more time" (1999), no pasaron desapercibidas por Madonna que, con los años, comenzó a estrechar una relación laboral con Britney con quien compartió el escenario en 2003, durante los Video Music Awards, en el que se dieron el emblemático beso que todavía hoy es recordado como uno de los momentos más controversiales dentro de la cultura pop. De hecho, fue luego de este evento que las intérpretes decidieron lanzar el tema "Me against the music".

Pero su relación no se limitó al ámbito familiar pues, con el tiempo, demostraron que fuera de las cámaras sostenían una buena amistad, a tal grado que Madonna fue una de las pocas famosas que Spears invitó a su boda con Sam Asghari, en 2022.

LA QUIERE CONVENCER

Por ello, no es una sorpresa que a poco menos de dos meses que Madonna inicie el "Celebration Tour", la cantante de 65 años esté haciendo lo posible para convencer a Britney de que se una a la gira, cuando "la Reina del pop" se presente en Los Angeles, California, donde ofrecerá cinco fechas; el 4, 5, 7, 9 y 11 de marzo del 2024.

Esta información fue dada a conocer por "Page Six", luego de que una fuente cercana a la cantante les revelara que la intérprete de "Like a virgin" quiere que Brit la acompañe en uno de los cinco conciertos, pues quiere que conmemoren el aniversario número 20 del lanzamiento de "Me against the music", canción que estrenaron en octubre de 2023.

Además de la ocasión en que Brit y Madonna se besaron, en 2003, las cantantes volvieron a reunirse en un escenario durante el "Sticky and sweet tour", la gira que Madonna ofreció en 2008, por lo que cabe la posibilidad que Spears acepte, ya que siempre se ha mostrado muy accesible ante las peticiones de la cantante de "Like a prayer" de quien, a pesar de los años, sigue siente una ferviente admiradora.

PREOCUPA RESPUESTA

Sin embargo, al equipo de Madonna le preocupa que Britney tenga un no como respuesta preparada, pues ya tiene años que decidió alejarse de la industria de la música, siendo "Glory" (2016) el último álbum que lanzó, mientras que, desde el 2018, no pisa un escenario.