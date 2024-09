Reina Madonna en la moda con su estilo único en NYFW

En la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW), Madonna demostró que es mucho más que un ícono musical; también es de la moda.

La cantante, de 66 años, asistió al desfile del diseñador dominicano Raúl López, fundador de la firma Luar, con un atuendo que no la hizo pasar desapercibida.

Lució un estructurado coat dress de lana en tono camello con botonadura cruzada, solapa prominente y mangas cortas; se destacó por sus hombreras exageradas.

El look se complementó con un audaz toque de sensualidad al dejar los botones abiertos a partir de la cintura, exhibiendo sus piernas. Decoradas con medias de red, sus piernas fueron acentuadas por unas thigh high boots que aportaron un estilo audaz al conjunto.

Los largos guantes de cuero brillante en tono negro fueron otro de los elementos destacados del look, aportando un aire de elegancia que encajaba perfectamente con el carácter del outfit.

Los detalles no terminaron ahí. La intérprete de "Like a Prayer" colgó varios collares alrededor de su cuello, aretes en forma de cruz, lentes de doble armazón y una bolsa de la firma Luar, añadiéndo el toque final a un look que dejó boquiabiertos.

Y aunque el look cautivó, su aparición no estuvo exenta de un pequeño incidente.

En un video compartido en redes sociales, se observó a la cantante tropezar con sus tacones de aguja mientras caminaba hacia su asiento de primera fila, lo que provocó un murmullo entre los espectadores. A pesar del pequeño contratiempo,se recuperó con gracia y se sentó junto a la rapera Ice Spice, demostrando una vez más su habilidad para manejar cualquier situación.