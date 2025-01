Luis Enrique Guzmán: Mayela ya no cobrará manutención para Apolo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Enrique Guzmán confirma que Mayela Laguna ya no podrá cobrar la manutención que recibía mes con mes, para sustentar los gastos y la crianza de Apolo, debido a que su ex ya retiró la apelación que realizó, luego de que las autoridades determinaran que el hijo de Silvia Pinal no era el padre biológico del menor.

Hace unos días, la abogada de Guzmán Pinal advirtió a Laguna que, de no desistir a la apelación por la anulación de paternidad de su cliente, procederían con una denuncia penal por daño moral.

Esto debido a que la apelación que interpuso Mayela, aconsejada por su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, congeló el proceso, obligando a Luis Enrique a seguir pagando el cheque de depósito para la manutención del menor.

Este proceso se ralentizó todavía más por las vacaciones de diciembre, cuando los juzgados detuvieron sus actividades, pero, aún cuando comenzó el año, su ex no acudió a concluir el proceso de apelación, que había comenzado desde octubre pasado.

Esto llevó a Luis Enrique, como confió a "Ventaneando", a pagar cuatro cheques de depósitos más, a pesar de que la sentencia ya había dictado que él no es el padre biológico del menor, por lo que podía deslindarse de las obligaciones económicas de las que se hizo cargo por siete años.

"Yo todavía estuve teniendo que pagar la boleta de manutención, cuatro boletas de manutención tuve que pagar todavía, después de que ya se había fallado a mi favor"

Sin embargo, Guzmán Pinal confirmó al programa que su abogada lo ha notificado acerca de que Mayela ya desistió a la apelación, por lo que podrá dejar de pagar la manutención para Apolo.

"Lo bueno es que ya por fin sí se desistieron, ella decía que se había desistido, pero los abogados querían seguir con la apelación, todavía seguía y todavía seguía".

Fue así que se deslindó de cualquier asunto relacionado a Mayela y a Apolo, a quien le quitará su apellido; declaró que su ex tendrá que contactar al padre biológico del menor para que sea él quien se haga responsable de las obligaciones que se hizo cargo por años.

"Se le hace un aviso al registro (civil) y se le quita el apellido; ella ya tendría que encontrar al padre biológico y adjudicarle las responsabilidades que le pertenecen", precisó.

El hijo de Silvia Pinal no perdió de vista al confiar que, los últimos meses, han sido críticos para él:

"Me ha sido muy difícil estos últimos meses, porque perdí a mi hijo, perdí a mi mamá, ahora voy a perder una perrita que cáncer, he tenido pérdidas muy fuertes".