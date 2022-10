Lucero Mijares y la fobia que todavía no logra superar

Fue cuando acusaron a Lucero Mijares se hacer uso del Photoshop en las fotografías que subía a las redes sociales. "Y sí, tal vez Lucero, al no ser una artista que ya está acostumbrada a un llamado y que debe tener esta responsabilidad de llegar y cumplir, pues al principio está un poco (confundida)", señalaba la actriz hace un tiempo.

Con sus palabras, Lucero no hacía más que demostrar lo cercana que es a su hija. Incluso hace un tiempo dieron una entrevista juntas en la que revelaban varios detalles de su vida diaria. En aquella oportunidad la joven de 17 años llegó a admitir que su madre no sabía nada de cocina y también cuáles eran sus fobias.

Cuál es la fobia que Lucerito Mijares no logra superar

Lucero y Lucerito Mijares tienen fobias. Si bien son diferentes, tanto la madre como la hija guardan cierto temor hacia algunas cosas. La actriz explicó que incluso esto complicó las grabaciones de "Soy tu Dueña". Según ella misma explicó, hubo un momento en el que llegó a preguntarse por qué no podía controlar ciertas cosas.

En ese sentido, Lucero sostuvo que hubo escenas en las que se dijo a sí misma "´¿qué está pasando?´ porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia".

De esta manera, Lucero dejaba en claro la fobia que les tiene a los insectos. En tanto que en el caso de Lucerito Mijares no está muy lejos de su madre. Según reconoció en un ping pong de preguntas y respuestas, para una entrevista que dieron juntas, ella le tiene pánico a los "reptiles y lagartijas".