Debutará Louis McCartney en Broadway con 'Stranger Things'

El actor Louis McCartney debutará en Broadway con Stranger Things: The First Shadow, donde retomará su aclamado papel de Henry Creel, previamente interpretado en el West End, de Londres.

La producción, que ha sido galardonada con el Premio Olivier, ha elevado la carrera de McCartney, quien recibió el Stage Debut Award 2024 al Mejor Intérprete, según el medio internacional Variety.

"Louis es un actor asombroso y estamos increíblemente orgullosos de la increíble vida que le ha dado al papel de Henry Creel en el escenario del West End. Desde el momento en que lo conocimos, supimos que era especial y estamos encantados de que el público de Broadway tenga la oportunidad de presenciar su extraordinaria actuación", dijeron los directores Stephen Daldry y Justin Martin.

La última actuación de McCartney en el West End se llevará a cabo el 10 de noviembre, marcando el final de su etapa en esta producción antes de trasladarse a Broadway.

Stranger Things: The First Shadow se desarrolla años antes de que los icónicos personajes de la serie de Netflix, como Once (Millie Bobby Brown) y Mike Wheeler (Finn Wolfhard), se adentren en el Upside Down.

La obra, ambientada en Hawkins en 1959, sigue la historia de un pueblo aparentemente normal enfrentando preocupaciones cotidianas. Con la llegada del nuevo estudiante Henry Creel, la familia de este descubre que un nuevo comienzo puede ser más complicado de lo que parece, ya que las sombras del pasado tienen un alcance amplio.

Escrita por Kate Trefry, guionista y productora ejecutiva de Stranger Things, la producción se basa en una historia original de los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, junto con el dramaturgo Jack Thorne, conocido por Harry Potter y El Legado Maldito.

Stranger Things: The First Shadow comenzará sus funciones de preestreno en el Teatro Marquis a partir del 28 de marzo de 2025, con su gran estreno programado para el 22 de abril.