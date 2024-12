Francisco Céspedes: ´No veo la hora´

Por: Agencia Reforma

Diciembre 05, 2024 -

Francisco Céspedes no ve la hora de volver a Guadalajara para compartir todos sus éxitos musicales con los tapatíos y, ¿por qué no?, visitar uno que otro sitio que le encanta.

Para su buena suerte y la de sus fans, el cantautor cubano se presentará este sábado con su concierto "Los Íntimos", en el que no podrán faltar temas como "La Vida Loca", "Señora", "Olvidarte" y "Remolino".

La cita está programada en Alboa, en Landmark, Zapopan.

"No veo la hora de volver para cantarle a Guadalajara, llevarle al público un show como si estuviera en la sala de casa, porque será muy íntimo, muy cercano, donde puedo interactuar, platicar con la gente entre canciones que el mismo público me ha hecho el favor de hacerlas conocidas; habrá éxitos, bloques de boleros antiguos y algunas canciones nuevas que también tengo preparadas.

"Esto será un poco distinto a lo que hago en mis shows en el sentido del formato, pues es algo más acústico, solo habrá piano y saxofón", platicó el artista en entrevista vía zoom.

Céspedes, quien recordó con nostalgia el año 2016 cuando estuvo en el Teatro Diana junto con su gran amigo, el Maestro Armando Manzanero con el show "Armando Un Pancho", compartió su encanto por Guadalajara y sus alrededores, incluso confesó que los muebles de su casa en Cancún los compró en Tlaquepaque.

"Me gusta mucho La Minerva, por ahí camino, hay muchos cafecitos y me gusta entrar y conocerlos. Déjenme les cuento que todos mis muebles son de Tlaquepaque, bueno, algunos de interiores son de otras tiendas de Guadalajara.

"En realidad me encanta Guadalajara, siempre que voy también me gusta compartir con amigos que viven ahí, hace dos años que fui estuve comiendo con Teo González; y de 2016 tengo un gran recuerdo con mi querido Armando Manzanero, con quien fui como parte de una gira que hicimos juntos, muchas cosas que me ha dado México en 33 años que tengo viviendo en el País que ya también es mío", agregó Céspedes.

"Qué Hago Contigo", "Como Si El Destino" y "Quédate Más", entre muchas otras canciones sonarán en el concierto de Céspedes.

Agéndalo

¿Qué?

Los Íntimos, concierto de Francisco Céspedes.

¿Cuándo?

Sábado 7, a las 22:00 horas.

Lugar:

Alboa, ubicado en el centro comercial Landmark, en Paseo de los Virreyes 4, en Puerta de Hierro, Zapopan.

Esto será un poco distinto a lo que hago en mis shows en el sentido del formato, pues es algo más acústico, solo habrá piano y saxofón. - FRANCISCO CÉSPEDES / CANTAUTOR CUBANO