"Ya estamos bien viejitos", los 3tt parodian "Sálvame" de RBD

En redes sociales los fanáticos compartieron que hicieron hasta lo imposible para obtener una entrada y es que no es para menos, pues los rebeldes tenían más de 15 años de no presentarse en un show.

CIUDAD DE MÉXICO

La euforia que ha causado el regreso de la banda, inspiró al trío de comedia musical Los Tres Tristes Tigres, quienes hicieron una parodia de uno de los temas más exitosos.

"Sálvame", interpretada por Anahí Puente, también conocida por su personaje de Mía Colucci, tiene 97 millones de reproducciones en el canal oficial de YouTube de RBD.

El ingenio de los comediantes rindió frutos en las primeras horas de la publicación de su parodia, en TikTok subieron tres partes de ésta y cada una rebasa el medio millón de vistas. En su cuenta de Instagram @los3tt, tiene más de 20 mil likes.

Hablan de cómo la edad (aproximadamente 30 años) ya cobró factura y algunas personas se identifican con el dolor de espalda o de rodilla.

"Ya estamos bien viejitos y le entramos duro al riopan, sin café yo no existo, ya nos tenemos que cuidar", son algunas de las frases que forman parte de la canción.

Además, algo que llamó la atención de los internautas es el gran parecido con el video original, pues incluso la introducción es casi idéntica.

"Yo a mis 30s me siento de 60 ya me duele todo", "Los chavos rucos a sentir la pasión del regreso de RBD", "Soy del 93 y ya la rodilla me anda molestando", "No sé sí reírme o llorar", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

En su cuenta de Instagram, los 3tt describieron en su publicación que si eres de la época de RBD, entonces estás entrando a la vejez aunque te resistas, pero también dicen que al final todos pasarán por esta edad.

"Si eres de la época de #RBD te tenemos malas noticias... ¡¡estás entrando a la vejez!! o tal vez te resistes a entrar ...no te sientas solo, ¡todos vamos para allá!"

De esta graciosa manera es cómo se refieren a las personas nacidas en los noventas que son fanáticas de Rebelde, pues la telenovela se transmitió en el 2004.