Lo inspira Jude Law

Además de recordar las conductas de un par de amigos de la universidad, el regio contó que se dio a la tarea de ver muchas veces la película The Talented Mr. Ripley, donde Jude interpretó a Dickie, un hombre de buena posición económica que domina el arte de ligar.

"En la película Jude Law es el ligador de ligadores. La vi varias veces para inspirarme, fue la inspiración más grande para Gonzo", señaló Hinojosa, quien vive en CDMX desde hace casi 14 años.

Además de una oportunidad para engrosar su currículum actoral, ¿Cómo Sobrevivir Soltero? fue el boleto para un viaje nostálgico a su época de soltero.

"Yo siempre fui muy ñoño con las mujeres, la verdad, pero sí he conocido en mi vida a varios Gonzos y varias versiones. Siempre me he preguntado cómo le hacen para ligar, creo que es un don. Creo que es algo con lo que se nace, es un regalo porque el ligador no siempre es el más guapo ni el más chistoso".

La serie original de los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita, es una clara muestra de las vicisitudes de los chavos para no comprometerse.

La segunda y tercera temporada constarán de ocho capítulos, respectivamente. La última se estrenará a principios del 2023.

"En la primera entrega mi personaje está muy confundido, no sabe si realmente está enamorado o es un espejismo. Si realmente lo que está viviendo es amor o no. Él es un experto ligador, todas las noches sale con una chava diferente y no está seguro que quiera dejar esa vida".