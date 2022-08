Acusado de presunto acoso

En entrevista para el programa de YouTube, Chisme No Like, la cantante Gabby Ramírez, quien formó parte de la banda musical del programa "Noches con Platanito", reveló que Verduzco siempre se dirigió a ella con comentarios malintencionados, subidos de tono y que menospreciaban su trabajo; incluso, desde el primer momento en el que se conocieron.

INTIMIDADA

"Yo tenía 20 años y llegué con toda la ilusión, pero cuando me lo presentan el recibimiento fue que ´Mucho gusto, soy Gabby y voy a estarte apoyando el día de hoy" y él me dice: ´Pues ¿sabes qué? a mí me gustan los apapachos, las caricias. Yo entré como en una onda de pánico, obviamente me sentí intimidada, porque no esperaba ese recibimiento", dijo.

La joven también destacó que a lo largo de su participación de más de cuatro años, tuvo que aguantar toda clase de ataques por parte del famoso payaso, pues siempre marcó su distancia con él, algo que a Platanito no le habría parecido.

Por si fuera poco, destacó que la situación era del conocimiento de la producción y hasta de algunos ejecutivos del canal, Estrella TV, pues no era la primera ni la única que se quejaba del comportamiento de Sergio:

"Llegué a un momento donde voy con producción y le digo ´¿Estás viendo a este tipo?, o sea, ¿Qué onda? ¿Van a hacer algo?´ y ellos de que: ´Gabby, no podemos hacer nada. Él es el host´"

Además, Gaby lamentó no haber alzado la voz antes por el miedo a las críticas y a que la señalaran de querer colgarse de la fama de Verduzco, y aunque reconoció que al principio era una gran fan del comediante, la pesadilla que vivió hizo que cambiara el concepto que tenía de él.