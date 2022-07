Huye de Ucrania

El intimidante mensaje que decía "hermosa en la cena", lo vio tras regresar de una salida que tuvo en Kiev con un ex campeón de boxeo, así lo dio a conocer a Mirror.

Lo que más le estremeció fue que le preguntaban si quería que la quemaran con el vestido que usaba y le advertían que sabían dónde vivía su familia y, por si fuera poco, que se largara de aquellas tierras.

La noche de su última cita en el Premier Palace Hotel, Gutiérrez asegura que vio a dos hombres en la calle afuera de su habitación señalando su ventana.

"Me quedé en el hotel unos días más. Me dijeron que no publicara nada en las redes sociales, que tuviera bajo perfil", aclaró.

Fue cuando le sugirieron que sería mejor para todos los involucrados que se fuera de Ucrania, al menos por ahora.