Da la cara a sus batallas

En medio de sus batallas personales, Livia Brito ha sido como sus personajes de telenovela, fuerte para salir adelante y aplica el dicho: sonríe porque la vida es bella.

Un buen ejemplo es Lucía, rol que le tocó interpretar en la telenovela Mujer de Nadie, que el fin de semana llegó a su fin por Las Estrellas, y que le permitió sacar a una mujer resiliente que a pesar de las mentiras y traiciones, no se cansó de luchar.

"Me considero una mujer muy fuerte para enfrentar las cosas que pasan", dijo la cubana, "A veces, como Lucía, digo ´híjole, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué tanto? pero no hay qué buscarle tantos porqués a la vida, sino hay que enfrentar lo que pasa".