Lisa Marie Presley es llevada al hospital tras sufrir paro cardíaco

CIUDAD DE MÉXICO.- Lisa Marie , hija del llamado rey del Rock and Roll Elvis Presley , fue trasladada a un hospital en California luego de que sufriera un paro cardíaco.

De acuerdo con medios estadounidenses, paramédicos le realizaron una reanimación cardiopulmonar y logró recuperar el pulso.

Lisa también recibió epinefrina, un medicamento que sirve para relajar los músculos de las vías respiratorias y estrechar los vasos sanguíneos. "TMZ" aseguró que lograron estabilizar a la hija de Priscilla antes de que fuera llevada al nosocomio.

Un representante del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles contó que recibieron una llamada de un paro cardiaco en la cuadra 5900 de Normandy Drive: "Llegamos a la escena a las 10:43 a. m. Una persona fue transportada a las 11:17 a. m. La paciente era una mujer de 55 años", expresó.

Hasta la tarde de este jueves su condición sigue sin estar clara.

Recientemente la famosa acudió a los premios Globos de Oro en el que celebró el galardón de Austin Butler a mejor actor por su interpretación en la película "Elvis" del director Baz Luhrmann.

Butler fue duramente criticado por algunos usuarios en redes sociales debido a que aseguran fingió la voz del intérprete de "Always on My Mind" en su discurso de agradecimiento.

¿Quiénes son los hijos de Lisa Marie?

Lisa es madre de cuatro hijos: Riley Keough, de 33 años, Benjamin, hijo de su primer marido, Danny Keough, además de las gemelas Harper y Finley, de 14.