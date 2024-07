Luce irreconocible

Ciudad de México

A sus 46 años, Lis Vega es una de las figuras más atractivas de la farándula; sin embargo, tras su más reciente encuentro con la prensa causó polémica por su nueva apariencia.

Tras un ensayo de la obra "Perfume de Gardenia", Lis aprovechó para aclarar que ella nunca criticó el trabajo de Irina Baeva en "Aventurera" y que admiraba a Juan Osorio como productor.

"Respeto a Juan y creo que le ha llegado tan mal la información, quién sabe qué le habrán dicho porque de mi boca no ha salido nada de lo cual yo me pueda sentir avergonzada", dijo.

Pero más que sus declaraciones, lo que llamó la atención fue su aspecto.

En redes sociales, internautas destacaron que su rostro denota un aspecto "diferente", quizá por el uso de toxina botulínica o hilos tensores.

"Es Lis Vega, pero su cara no es la misma". "Tan bonita cara que tenía Lis". "Se le está cayendo la cara". "Se le pasó el bisturí a la Lis". "Ya no hay que usar tanto bótox". "Dios mío qué le pasó a esta mujer ya no se parece, increíble cómo las arruinan las cirugías".

"Tan bonita que Lis estaba naturalmente". "Qué cara tan hinchada, qué le pasó", fueron algunos comentarios.

Lis Vega ya está lista para encarnar a Miranda Mour, la estrella del Cabaret Mamboo, en "Perfume de Gardenia".