A la alza en Broadway

De acuerdo con Variety, las entradas para la función del 6 de septiembre, cuando Michele debutará en el papel de Fanny Brice, llegaron hasta los 2 mil 500 dólares en la página web SeatGeek. En las secciones más alejadas del escenario, hay algunos disponibles a 570 dólares.

Asimismo, el musical, que había tenido ventas relativamente bajas en las últimas semanas, se convirtió en el evento más buscado de la página.

LA MEJOR DECISIÓN

Michele, estrella de la serie Glee, reemplazará a Beanie Feldstein (La Noche de las Nerds), quien ha interpretado el papel protagónico desde el inicio de la actual producción, en abril.

Aunque varios críticos aplaudieron las habilidades histriónicas de Feldstein, consideraron que la voz de la actriz no era lo suficientemente buena para interpretar a Brice, papel que hizo Barbra Streisand en 1964 y que volvió a interpretar en el cine en 1968.

"En el rol de Fanny, simplemente queda superada. Tiene un buen rango vocal, pero cuando llega a las notas más altas su voz se vuelve nasal y se tensa", dijo Adam Feldman en su reseña para Time Out.

SE VA A FINALES

Feldstein tenía planeado abandonar la obra el 25 de septiembre. Sin embargo, el pasado fin de semana anunció que, debido a cambios en la producción, su despedida sería antes de lo previsto y ocurriría a finales de julio.

En las funciones de todo agosto y hasta el 4 de septiembre, el papel principal será interpretado por la suplente Julie Benko.

Funny Girl se presenta actualmente en el August Wilson Theatre de Nueva York. El elenco incluye a Jane Lynch (quien abandonará la obra el 4 de septiembre), Ramin Karimloo, Jared Grimes, Debra Cardona y Toni DiBuono.

En la pasada entrega de los premios Tony, esta versión del musical obtuvo sólo una nominación, a Mejor Actor de Reparto

Don´t miss Beanie Feldstein until July 31 only, followed by @JujujulieBee through September 4.

LOCALIDADES MUY SOLICITADAS

