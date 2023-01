Britney Spears explota y le pone un alto a sus fans

Hace dos semanas, corrió la noticia de que Spears protagonizó un momento maníaco en un restaurante, donde se encontraba con su esposo Sam Asghari. quien se mostró molesto con su esposa cuando ella empezó a pronunciar palabras y mensajes que nadie pudo entender.

Britney estaba sometida a una tutela a cargo de su padre, y aunque él sigue diciendo que todo lo que hizo fue por el bien de su hija, ella ha relatado varias anomalías y abusos por parte de sus padres y su hermana; 13 años después de este episodio, Spears recuperó su libertad, que hoy nuevamente es cuestionada.

Britney a través de Twitter escribió un mensaje dedicado a sus seguidores, a quienes les pide que respeten su privacidad.

Lamentó que de nuevo lo ocurrido saliera en los medios de comunicación, y ahí la retrataran de manera injusta.

"Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando, el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre e injusta".