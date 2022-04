Le molesta que invadan su privacidad

"No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad", dijo Nodal, ya desde su casa en EU.

EN EU ¡SI HAY DINERO!

El intérprete de "Botella tras botella" señaló que eso no se da en la Unión Americana, porque allá sí están acostumbrados a ver los lujos que otras personas se dan, ya que es algo muy común en ese país y en México no, cualquier gusto que se dé se notará.

También sus fans le preguntaron si ya había pedido el anillo de tres millones de dólares a Belinda, pero en un comentario un seguidor respondió por él: "no lo ha pedido y no lo pedirá"; a lo que Nodal agregó con una sonrisa, "Correcto, gracias".

LA SALUD DE SU MADRE

Sobre la recuperación de su mamá Cristy, a quien se le había detectado un tumor en el colón, el cantante respondió que estaba en perfecto estado de salud y descansando en la playa, que al parecer habían enfrentado un mal diagnóstico.

A dos meses de haber anunciado su rompimiento con Belinda, Nodal sigue aplicando lo que dice el dicho, un clavo saca a otro clavo, y a él ya se le ha visto con dos conquistas en menos de un mes, primero con la modelo colombiana Mariana Ríos y después con la influencer Aurora Cárdenas.