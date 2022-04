Le llueven las críticas por presumida

Últimamente la cantante ha causado controversia entre sus fanáticos debido a todo lo que publica en sus redes sociales, en esta ocasión decidió subir a su cuenta de Instagram la foto de una rebanada de pizza cubierta con caviar con el hashtag #ThalyExcentricidades.

"¡Cuéntame cuáles son las tuyas!", exclamó la cantante esperando que sus seguidores le compartieran algo similar y lo que le empezaron a escribir fue lo que pueden comer en su día a día.

"Tortas de tamal", "Yo poniendo mi sopa instantánea en el micro", "Pan con frijoles", "A la pizza yo le pongo salsa valentina", fueron algunas de las "excentricidades" que escribieron sus seguidores.

Mientras que otros internautas expresaron que era de mal gusto su publicación, debido a que de alguna manera estaba humillando a las personas que no tienen los recursos para darse ciertos lujos para comer "excentricidades".

"Humillando a la prole", "Wow. Seguro todos tus seguidores se pueden identificar contigo... con lo barato y súper accesible que es el caviar", expresaron algunos.

Hace unas semanas también se convirtió en tendencia por deformarse la cara y reclamar a las personas que estaban hablando de su papada, cuando ella misma expresó mediante una transmisión en vivo, que le había salido una "papada cañona".

"Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos ´inteligentes´, me ha salido una ´papada cañona´. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían", expresó.