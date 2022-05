Le duele la situación de México

"Vivo con incertidumbre como mexicana, temiendo salir a la calle como mujer, como cada mujer que tiene que salir a tomar el camión o el metro con mucha angustia. Espero de verdad que en un futuro cada quien, desde nuestra trinchera, hagamos lo que podemos.

"Me he alejado mucho de redes sociales porque la vida ya no me da para las malas noticias. No puedo con que son tantas las mujeres que nos hace falta. Lo digo con miedo, se que vivimos en un país donde cada vez más se empieza a atacar la libertad de opinión pública", compartió la cantante en encuentro con la prensa.

TIENE ESPERANZAS

La música no pierde la esperanza en que el País puede cambiar e incluso ve en la forma que la gente afrontó la pandemia, al evitar salir para cuidar a los más vulnerables, una señal de que la sociedad puede organizarse para bien.

"Estoy segura de que cada quien tenemos un impacto en esta sociedad, las veces que salgo a marchar con mis hermanas lo hago desde un lugar genuino, creyendo que puede haber un mejor futuro. Tengo la certeza de que todos los mexicanos y las mexicanas queremos un mejor país y estamos en esta lucha", aseguró.

"Creo que somos una generación muy privilegiada por el hecho de tener tanta información a nuestro alcance, pero al mismo tiempo somos una generación con tanta responsabilidad, con tanto peso encima de que sabemos que podemos ser parte de la solución o parte del problema".

A EMPODERAR

Jesse & Joy aseguraron que al crear música siempre lo hacen de forma responsable, por lo que sus mensajes buscan empoderar a las personas y ayudarles a entender que no deben soportar relaciones abusivas.

Su sexto disco, Clichés, que estrenan este viernes en el Auditorio Nacional, incluye mensajes que ambos envían desde sus vivencias: Jesse escribió "Sonreír" para sí mismo al hablar de los problemas de ansiedad que sufría; Joy le guarda cariño a "Extraordinario", dedicada para su familia, a quienes dice que al compartir momentos cotidianos se vuelven especiales.