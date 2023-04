Graba lastimado

A pesar del malestar, el actor y comediante del dúo Los Mascabrothers no ha parado con su agenda de trabajo.

Freddy Ortega, no quiere entrar al quirófano.

Monterrey, N.L.

A pesar del malestar, el actor y comediante del dúo Los Mascabrothers no ha parado con su agenda de trabajo.

Lastimado grabó la sexta temporada de Relatos Macabrones que recién se estrenó por Las Estrellas, después de El Noticiero, y continúa con la temporada teatral del musical Lagunilla Mi Barrio.

"Tuve que irme a Puebla a revisar la vista y el hombro que me ha traído en jaque", contó Freddy, "empecé a dormir de manera incorrecta y se me fue lastimando el hombro sin darme cuenta. Ahora estoy en terapia, tratando de evitar una operación. Me inyectan el hombro, meten un pequeño taladro muy fino para quitarme una pequeña garrita que se forma en el hueso".

Aunque se mantiene en tratamiento médico, Freddy comentó que la mente es poderosa y él la usa para sentirse mejor.

"Trato de mentalmente trabajarlo y evitar la operación. Yo creo mucho en que somos energía, por eso estoy trabajando la mente para que desaparezca ese inconveniente", afirmó.

DE ESTRENO

En la recién estrenada temporada de Relatos Macabrones, Igor (Germán Ortega) busca dar con el paradero de su madre.

"Él estará buscando a su madre que se llama Inga, por eso la telenovela se llama Inga, Tu Madre. Está bien padre. En el primer capítulo pasamos cuando van a dejar a Igor a la casa del Dr. Frank (Freddy) e hicimos un efecto muy bonito. A partir de ahí, el doctor tiene que evitar a como dé lugar que Igor encuentre a su mamá porque si no, se le acaba el negocio del jorobadito chistoso, de qué vive", contó el cómico.

La idea de incluir esta simpática historia fue del mismo Germán, y Freddy se encargó de aterrizarla.

Relatos Macabrones mantiene a su elenco base conformado por los Mascabrothers, Gerardo González, Melissa Ortega, Jocelin Zuckerman, Claudio Herrera, Lenny Zundel Herson Andrade, Marcos Radosh y Shiky.

Además contarán con la actuación de invitados especiales como Ofelia Medina, Maribel Guardia, Gloria Izaguirre, Lisardo, Bárbara Islas, Lupita Sandoval, Shanik Berman, Maryfer Centeno y Big Metra.