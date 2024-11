Se defiende: Aclara... no robó papel a Mayito

Además de aclarar que no hay problemas en el Team Mar, y que no le arrebató el personaje de La Señora Presidenta a su amigo Mario Bezares, ganador de La Casa de los Famosos, Arath de la Torre lamentó que sus compañeras Gala Montes y Karime Pindter no estén en el elenco de esta icónica comedia.

EN EL ELENCO

Realizada bajo la producción de Alejandro Gou, la obra reúne en su reparto a varios exparticipantes del famoso reality show de Televisa, ya que además de Arath y Mayito está Briggitte Bozzo.

En el elenco también figuran Susy Lu y Brenda Bezares, esposas de los dos actores protagonistas, así como Violeta Isfel y Pierre Ángelo.

"A mí, el proyecto me lo ofreció Gou hace cinco años, y La Señora Presidenta tiene dos personajes protagónicos: el asistente y La Señora Presidenta. El personaje de Mario es igual de importante", declaró Arath en entrevista telefónica.

"Todos esos dimes y diretes e invenciones de que le robé el protagónico están por demás aclararlas. Así están las cosas".

GRANDES AUSENTES

Respecto a la ausencia de Gala y Karime, explicó que sus agendas no les permitieron participar.

"Gala está llena de presentaciones y Karime también tiene muchos compromisos. El teatro requiere ensayo tras ensayo; esta es una obra francesa, de entradas y salidas, y fueron decisiones personales. A mí me hubiera gustado que estuviéramos los cinco (del Team Mar)", añadió Arath.

La obra llegará a Monterrey el 27 de noviembre con dos funciones programadas a las 19:00 y 21:45 horas en el escenario GNP.

"Mario y yo hicimos una sinergia muy padre dentro de la casa y, sin duda, Alejandro Gou le dio al clavo para darle continuidad a la relación tan bonita que formamos dentro de la casa con esta obra de teatro tan icónica. Para mí es un honor estar haciendo esta gira", agregó el conductor de Hoy.

"Mario es una persona muy querida en Monterrey; yo quiero mucho a Monterrey, entonces, estoy seguro de que la gente va a responder. La verdad es que estoy seguro de que habrá una buena respuesta".

INICIAN ENSAYOS

Los actores empezaron los ensayos de La Señora Presidenta hace dos semanas.

"Mario y yo siempre manifestábamos dentro de la casa lo que significa para nosotros el teatro, y ´La Señora Presidenta´ representa para mí un desafío enorme. Ha sido algo vertiginoso, Gou nos puso a trabajar y, además, ahorita estoy grabando una serie con Mario para Televisa, pero no te puedo decir, y así hemos estado", explicó.

"A nivel libreto, me enfrento a un desafío increíble, de esos que me gustan. Yo nunca vi la obra, y esto me permite a mí crear un personaje de cero con mi sello y crear a una Señora Presidenta nueva y diferente", señaló.

Por lo pronto, se harán cinco fechas con la gira, y en enero se planea un tour.

LA VARA ES ALTA

Como un regalo de vida consideró Arath la oportunidad de dar vida a un divertido personaje que en el pasado fue interpretado por los fallecidos actores Gonzalo Vega y Héctor Suárez.