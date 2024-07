Lolita Cortés revela cómo se enteró que tenía cáncer de mama

Desde hace algunos años, la salud de Lolita Cortés ha preocupado a sus fans, y es que, la actriz de teatro musical ha hecho pública la batalla que enfrentó contra el cáncer de mama.

En octubre del 2023, la jueza de "La academia" confesó que se había sometido a una doble mastectomía, y aunque para ese entonces la enfermedad ya había sido erradicada de su cuerpo, también explicó que seguía en tratamiento pare evitar una recaída.

Ahora, y tras someterse recientemente a una cirugía de emergencia, Cortés abrió su corazón para contar, a detalle, cómo fue el momento en el que fue diagnosticada con cáncer.

Fue en el programa de radio, "La Caminera", donde la llamada "Juez de hierro" reveló que todo inició hace algunos meses, cuando, por recomendación de su hija, asistió a una revisión ginecológica, solo que, en lugar de acudir con su doctor de siempre, decidió que la revisará el médico de su hija, la también actriz, Dariana Romo

Durante el procedimiento, el ginecólogo le recomendó realizarse una operación para extraerle la matriz y la mandó a practicarse varios estudios preoperatorios, mismos que le revelaron la presencia de células cancerígenas: "Cuando lo alcanzo a leer, caramba que yo no estudié, ni enfermería ni doctorado ni medicina, pero es evidente lo que estaba pasando. Volteé con Dariana y le dije: 'Tengo cáncer'", detalló.

Lo extraño, explicó, es que anteriormente ya se había hecho varias mastografías y en ninguna de ellas se detectó la enfermedad: "en la mastografía no salió nada, ¡cuidado mujeres!. Cuando el doctor lo ve se pone una mano en la frente y dice: 'Lola, lo siento'. (Yo le) Dije: 'no, no se preocupe, es cáncer', estaba muy cociente porque ya lo había leído", agregó.

Fue entonces que tomó la decisión de removerse ambos senos, cirugía que ya se han realizado otras famosas como Angelina Jolie y Olivia Munn, esto con la única intención de prevenir que la enfermedad vuelva a sus cuerpos.